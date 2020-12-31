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محور كفر الشيخ - دسوق يربط بين 3 محافظات بالمرحلة الأولى بمليار و26 مليون جنيه.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:50 ص
محور كفر الشيخ - دسوق يربط بين 3 محافظات بالمرحلة الأولى بمليار و26 مليون جنيه.. صور محور كفر الشيخ – دسوق
كفر الشيخ - محمد سليمان

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يشهد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج أعمالاً مستمرة منذ قبل، وبعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولى له، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، وجرى تقسيم أعمال الطريق على مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، والمشروع يعتبر جزءا من المحور "المحلة - كفر الشيخ، وكفر الشيخ - دسوق، ودسوق - فوه"، ومن مدينة فوه المحور يتفرع إلى اليمين لطريق رافد أبو الروس ومنه إلى الطريق الدولى الساحلى لرشيد وإلى اليسار إلى دمنهور ويتقاطع على الطريق الزراعى "القاهرة الإسكندرية"، ثم إلى حوش عيسى ثم إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

بعض من اعمدة الكوبري
بعض من اعمدة الكوبري


وأكد المهندس طارق الجزار، وكيل وزارة الهيئة العامة للطرق، أن المحور خدمى يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

وأكدت المهندسة شيماء عامر، مدير عام المشروعات، لـ"اليوم السابع"، المرحلة الأولى عبارة عن 13 كوبرى علوى و9 أنفاق، بالإضافة لجسر الطريق، وحاليًا تم تنفيذ 54%، ومن المنتظر أن ينتهى المشروع فى نهاية شهر يوليو المقبل 2021م، ويتابع المهندس أحمد سامى أنور، مهندس المشروع، وإيهاب وهدان والمهندس خالد عثمان بالشركة المنفذة أعمال الإنشاءات.

جانب-من-الاعمال-الجارية-بالكباري
جانب من الاعمال الجارية بالكباري

 

جانب-من-كوبري-كفر-الشيخ-دسوق
جانب من كوبري كفر الشيخ دسوق

 

استمرار-الاعمال-في-الكباري-بطريق-دسوق-كفر-الشيخ
استمرار الاعمال في الكباري بطريق دسوق كفر الشيخ

 

بعض-الانشاءات-الجارية-بطريق-كفر-الشيخ-دسوق
بعض الانشاءات الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق

 


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