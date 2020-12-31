محمد بن راشد فى آخر رسائل 2020: تعلمنا الكثير وأثبتنا أننا الأقوى بتوحدنا

كتب محمد شعلان

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رسالة فى نهاية عام 2020، عن أبرز القيم والانجازات التي خرجوا بها من هذا العام، وغرد بن راشد على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا فى مواجهة التحدى الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".



محمد بن راشد على تويتر

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، فى رسالته: "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق فى العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شى وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شىء ومن كل أحد".

وعلى جانب آخر، اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبى، القانون رقم /20/ لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبى للعام المالى 2021، بإجمالى نفقات قدره 57.1 مليار درهم.

وتأتى هذه الموازنة فى ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالى 2020 وأزمة جائحة كورونا التى ما زال الاقتصاد العالمى يعاني من آثارها.. وتؤكّد موازنة العام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادى، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّى سياسات أكثر ملاءمة فى تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.