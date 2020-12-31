محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الرياضيات للوسائل التعليمية التفاعلية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض الرياضيات للوسائل التعليمية التفاعلية للتعليم، وفق رؤية الرئيس مصر 2030، كما افتتح مسرح مدرسة الشهيد سمير بوى للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمعرض ومحتوياته من وسائل تعليمية مبتكرة من خامات البيئة، والمخلفات التى تم إعادة تدويرها، والتى تهدف لرفع المستوى العلمى للطلاب بمادة الرياضيات، وربطهم وجدانيا وعاطفيا لحب المادة بعمل وسائل وتقنيات حديثة لتسهيل فهم المادة للطلاب، وترفع مستواهم العلمي، مما اعتبره نواة للإبداع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن ما شاهده بالمعرض يبنى ويجسد المفاهيم فى مادة الرياضيات عن طريق التعبير بشكل بسيط من الواقع المحسوس لدى الطالب، وذلك من خلال تأثير الوسيلة التعليمية على حواس الطالب، مثنياً على كل المشاركين والقائمين على المعرض من كافة الإدارات التعليمية.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، "يتضمن المعرض وسائل تعليمية تفاعلية تخدم جميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة من التوجيه العام ومعلمى الرياضيات، لجذب أبنائنا الطلاب نحو الرياضيات، ورفع مستواهم العلمي، وشارك فى إعداد المعرض ومده بالوسائل المتعددة.



الاستماع لشرح موجه لمحتويات معرض الرياضيات بمدرسة بكفر الشيخ



بعض الوسائل التعليمية



بعض محتويات معرض الرياضيات بمدرسة



صورة جماعية مع القائمين على معرض الرياضيات بمدرسة بحضور محافظ كفر الشيخ