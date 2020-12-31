محافظ كفر الشيخ يعتمد بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء "نموذج 10"، والتى سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء، واللجان الفنية، واستيفاء كافة المستندات والاشتراطات فى ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن، وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

وناشد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء،للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه جار استكمال اعتماد باقى قرارات التصالح فى مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقى الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقى الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، موضحا استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بقرار مجلس الوزراء اليوم والموافقة على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.