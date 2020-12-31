اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:52 م
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محافظ دمياط تصدر قرارا بترقية 7902 من أعضاء هيئة التعليم

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:06 م
محافظ دمياط تصدر قرارا بترقية 7902 من أعضاء هيئة التعليم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، القرار رقم 725 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر الجارى بترقية أعضاء هيئة التعليم من شاغلوا الوظائف من المعلمين القائمين على التدريس، وما يقابله من وظائف أخصائى اجتماعى ونفسى وأخصائى تكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام التربوى وأمناء المكتبات من الذين استوفوا متطلبات الترقية إلى الوظائف الأعلى.

وذلك وفق أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والبالغ عددهم 7902 عضو وفق البيان التفصيلى للكشوف الواردة بهذا الشأن وتضمن القرار بدء التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2021.

 

 

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