محافظ دمياط تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع الوحدات الإدارية

دمياط معتز الشربينى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة والوحدات المحلية والإدارية التابعة للمحافظة، والمديريات الخدمية، بالالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد"covid19".

وأكدت المحافظ فى بيان لها أنه ووفقاً لما جاء من توجيهات بالكتاب الدورى رقم 357 لسنة 2020 الصادر من وزارة التنمية المحلية والذى تضمن كافة الإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهة الى أن من أهم هذه الإجراءات هى الالتزام التام بارتداء الكمامة الواقية و الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب المصافحات مع الآخرين والتهوية الجيدة وأيضاً اتباع جميع التدابير الاستباقية لمنع انتقال العدوى.

ونوهت محافظ دمياط إلى الدور الهام الذى يجب أن تقوم به كافة الأجهزة الا وهو ضرورة نشر التوعية بين المواطنين بهذه الإجراءات عبر الوسائل المختلفة، لمجابهة اي تداعيات قد تحدث خلال تلك الظروف الاستثنائية، وحفاظًا على سلامة الجميع.