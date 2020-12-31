محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تنفيذ مشروعات التنمية وتطوير المدن

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

ناقش اللواء خالد فوده محافظ جنوب خطة عمل شركة المقاولون العرب فى تنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظة خلال العام القادم 2021 جاء ذلك خلال استقباله للمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء.

استعرض خلال اللقاء أيضا خطة تطوير مدن المحافظة إسوة بما تم إنجازه بمدينة طور سيناء ومن جانبه فقد صرح مبارك أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بجنوب سيناء وعلى رأسها مطار شرم الشيخ بمرحلتيه الأولى والثانية والتى تتخطى قيمة الأعمال به مليار جنيه وهى عبارة عن توسعة صالة الركاب 2 بإضافة 6 مناطق بإجمالى مسطح 18 الف متر شاملة أعمال الالكتروميكانيك و إضافة توسعة مناطق سيور الحقائب بصالات الوصول المحلى والدولى و زيادة عدد كوانترات الجوازات للسفر والوصول الدولي.

كما تشمل إضافة مناطق خدمة الركاب وتوسعة الأسواق الحرة والكافيتريات وتطوير طريق الخدمة أمام الصالة 1 والصالة 2 ويضيف مبارك أن المشروع يشمل أيضا إنشاء محطة كهروميكانيك عملاقة لخدمة التوسعات الجديدة منها التكيف المركزى ومنظومة إنذار الحريق ونظام الصوت ومنظومة المعلومات.

ومن جانبه فقد صرح المهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء أن المشروعات تشمل أيضا أعمال تطوير وتجميل طرق وميادين مدينة شرم الشيخ وتحويل مدينة طور سيناء إلى مدنية سياحية جاذبة للسياحة الأجنبية وكذلك تنفيذ العديد من مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحى بالمحافظة.