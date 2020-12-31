محافظ المنيا يتابع تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المؤدى للصحراوى الغربى.. صور

المنيا –حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال تركيب عدد من أعمدة الإنارة و البلدورات فى بعض الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، وذلك وفقا للخطة الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظا على سلامة وأمن المواطنين، رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

قال المحافظ، انه تم تركيب 736 عامود إنارة ضمن خطة العام المالى الحالى بمدينة المنيا والقرى التابعة لها، مؤكداً على استمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمنى المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ، أعمال توصيل أعمدة الإنارة للطريق المؤدى من مدينة المنيا إلى الصحراوى الغربي، كما تابع اعمال تركيب 200 عامود انارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجها بإزالة كافة المخلفات وتنفيذ اعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمدينة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تطبيق القرارات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال المرور على المقاهى والمطاعم والكافتيريات، للتأكد بالالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية على المطاعم والمقاهى وعلى كافة الأماكن التى يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقضاء على اى تجمعات لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، انه خلال الحملات تم تحرير 11 محضر للتعدى على حرم الطريق وتحرير 20 غرامة فورية بالإضافة لتنفيذ 45 إزالة إدارية، مؤكداً على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.