محافظ المنيا: تلقينا 158 ألفا و61 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

المنيا - حسن عبد الغفار

ناشد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية فى جميع مراكز المحافظة، ودفع مبلغ الجدية فى التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن اليوم الخميس 31 ديسمبر آخر موعد لتلقى الطلبات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن المحافظ، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 158 ألفا و61 طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى أمس الأربعاء.

وأكد المحافظ، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحا أن مبلغ الجدية الـ 25% يرد بالكامل لمقدمة فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وأضاف المحافظ، أن هناك فرصة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، اليوم وغداً، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.