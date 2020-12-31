اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: تطوير 16 مركز خدمة تموينية واستخراج 9 آلاف رقم سرى للبطاقات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:24 م
محافظ المنيا: تطوير 16 مركز خدمة تموينية واستخراج 9 آلاف رقم سرى للبطاقات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت بالتعاون مع الجهات الرقابية من تحرير 22 ألفا و769 مخالفة خلال عام 2020، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التى نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض محافظ المنيا، الجهود التى بذلتها المديرية على مدار عام 2020، ففى مجال النظم والمعلومات، تم تطوير 16 مركز خدمة تموينية على مستوى المحافظة وتزويد مراكز الخدمة التموينية بـ43 جهاز حاسب آلى لرفع كفاءة العمل بالمكاتب وتطبيق منظومة التحول الرقمي، واستخراج 9 آلاف رقم سرى للبطاقات التموينية، والرد على 2500 شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه فى مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير 17109 مخالفة جاءت ما بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار)، وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 6660 مخالفة تنوعت ما بين (إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، تجار تموينيين، مخالفة قانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة).

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فى مجال التجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمنشآت التموينية تم تحرير 485 محضرا ما بين (مخالفة قانون حماية المستهلك، سلع مجهولة المصدر، سلع مكشوفة وغير مطابقة للمواصفات، عرض سلع بتخفيضات وهمية)، كما تم تحرير 41 محضرا فى مجال المواد البترولية، وذلك ضد أصحاب مستودعات البوتاجاز والباعة الجائلين ومحطات الوقود المخالفة.

ولفت "يوسف"، إلى أنه فى مجال متابعة وتطبيق المنظومة الالكترونية تم الرد على خدمة المواطنين بشأن 1142 شكوى، وفحص 311 تظلما والبت فيها، وإصدار 861 قرار غلق لمخالفة المنظومة الالكترونية، وفحص 1150 شكوى مقدمة لشئون التموين والرد عليها.


مديرية التموين

المنظومة الاليكترونية

حملات تموينية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة