اليوم السابع
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محافظ المنوفية: 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:36 ص
محافظ المنوفية: 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الدولة تستهدف تطوير وتنمية 1000 قرية ريفية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف رفع قدرات البنية التحتية لتلك القرى وتوصيل كافة الخدمات لهم وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

 
وأوضح محافظ المنوفية، فى بيان له اليوم، أن نصيب محافظة المنوفية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركزي (الشهداء وأشمون ) بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54) قرية بمركز أشمون بإجمالي (81) قرية وسيتم تحديد القري وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أن التطوير يشمل العديد من المحاور  التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية وتطوير كافة الخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الخدمية ومن أهمها  مشروعات محطات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم ومشروعات اجتماعية وشبابية بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى أساسية تمس حياة المواطنين.
 
ووفقاً لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة البدء في المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، أشار محافظ المنوفية إلى أن العمل جار علي قدم وساق بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالمحافظة لعمل حصر شامل لكافة المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية بالمراكز لتلبية مطالبهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم مع التأكيد على أولوية المشروعات التي تحتاجها القرى لاستهداف تحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين.
 
وأشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية ومنها مبادرة حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بربوع محافظات الجمهورية وفى شتى القطاعات الخدمية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة آمنة لهم، مؤكداً على أن هذا التطوير يعد نهضة تنموية حقيقة شاملة وبما يتناسب مع النهضة التنموية التى تشهدها مصر خلال الست سنوات الأخيرة ، فضلاً عن التأكيد على المضي قدماً نحو بناء مصر الحديثة .
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.

 


المبادرة الرئاسية

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مركز أشمون

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