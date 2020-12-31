محافظ المنوفية: 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الدولة تستهدف تطوير وتنمية 1000 قرية ريفية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف رفع قدرات البنية التحتية لتلك القرى وتوصيل كافة الخدمات لهم وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأوضح محافظ المنوفية، فى بيان له اليوم، أن نصيب محافظة المنوفية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركزي (الشهداء وأشمون ) بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54) قرية بمركز أشمون بإجمالي (81) قرية وسيتم تحديد القري وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أن التطوير يشمل العديد من المحاور التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية وتطوير كافة الخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الخدمية ومن أهمها مشروعات محطات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم ومشروعات اجتماعية وشبابية بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى أساسية تمس حياة المواطنين.