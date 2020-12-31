محافظ المنوفية يعلن إنشاء مصنعا لتدوير القمامة بمركز قويسنا

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع ما يقرب من 100 ألف طن تراكمات قمامة من مقلبى تلا وقويسنا خلال أسبوعين، حيث تم رفع 40 ألف طن تراكمات من مقلب قويسنا و60 ألف طن من مقلب تلا.

وتابع أنه العمل جار على قدم وساق لرفع كافة التراكمات من المقالب للانتهاء منها فى منتصف يناير 2021 ووفق الجدول الزمنى المحدد، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء سيتم البدء برفع كافة التراكمات بمقالب مركز الشهداء وعدد 3 مقالب أخرى بمركز بركة السبع " طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومى"، وذلك وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز قويسنا "خط فرز" لخدمة مركزى قويسنا وبركة السبع، وكذا إنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا خلال العام القادم تنفيذاً لخطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها، وذلك فى إطار التعاون الدائم والتنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم رفع أكثر من 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال الأسبوع الماضى، حيث شهدت مراكز ومدن المحافظة عدة حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم فى الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر الحالى، مشدداً على رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى المحافظة وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن دعم منظومة النظافة و قطاع تحسين البيئة بعدد (3) عربات حمولة 30 طنا و( 3 ) عربات حمولة 50 طنا وكذا (3) لوارد، و (3) عربات مكنسية مما يساعد فى نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحى بالسادات، يأتى هذا فى إطار جهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية.