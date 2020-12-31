محافظ الغربية: نجحنا فى تطوير مسار العائلة المقدسة فى 6 أشهر.. صور

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة كانت أولى المحافظات التى انتهت من تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، واستطعنا تحويل سوق عشوائى إلى مسار حضارى فى أقل من 6 أشهر، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مسار العائلة المقدسة بسمنود الأسبوع المقبل.

وأوضح المحافظ، أن المسار تم تطويره بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير تنفيذ كافة الأعمال التى تحقق جمال الرؤية البصرية للمسار من (طلاء واجهات المبانى المطلة على المسار، توحيد اليُفَط وواجهات المحلات، رصف الطريق كاملاً بطبقة الانترلوك بطول 250م وعرض 11م، تجميل الميدان الرئيسي، تجديد كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، تجديد واجهة مسجد البدراوى وكذلك تركيب كاميرات المراقبة بطول الشارع).

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، إلى أن هذا النجاح كان نتيجة تكاتف جهود جميع العاملين التى نفذت المشروع فى وقت قياسي، مشيراً إلى أن المسار سيضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية، كمنتج سياحى واعد يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين داخلياً وخارجياً.



تطوير مسار العائلة المقدسة



محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة