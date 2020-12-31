محافظ الدقهلية: متابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية ومنع الاحتفالات

الدقهلية - شريف الديب

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس اجتماعا لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، خاصة مع أعياد الميلاد وقدوم العام الميلادى الجديد، وفى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.

وأكد محافظ الدقهلية على متابعة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية ومنع كافة أشكال الاحتفالات حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة بإشراف منال الغندور السكرتير المساعد، للمرور ومتابعة الالتزام بغلق الأماكن ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التى سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، ووجه بمتابعة التشديد بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الارشادات الخاصة بها، وتجنب التجمعات الكبيرة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها أن يتجنبوا أماكن التجمعات وضرورة ارتداء الكمامة، وفى أماكن المصالح الحكومية شدد المحافظ على ضرورة التزام الجميع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى، والتٱكيد على بوسترات التوعية فى أماكن ظاهرة للجميع، والابلاغ الفورى عن ٱية حالات أو أعراض لسرعة اتخاذ اللازم فورا، وأن يتم تنفيذ خطة مديرية الأمن مع مجالس المدن بضرورة منع التجمعات سواء مآتم أو أفراح، أو احتفالات، والتشديد على سائقى المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة قيام مديرية الاوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعى، وضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر فى كافة الأماكن، وأن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة فى حالة يقظة تامه للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة مؤكدا لمواطنى الدقهلية ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الارشادات الصحية وطرق الوقاية.