محافظ الإسكندرية: حالتى فى تحسن ويجب زيادة الوعى بالإجراءات الاحترازية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صحته فى تحسن مستمر ، قائلا :"أنا بخير وفى تحسن مستمر"، مؤكدا أنه يمارس عمله من داخل الاستراحة خلال فترة العزل المنزلى مع تلقى العلاج اللازم من الفريق الطبى المتابع لحالته الصحية .

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الوقاية و تجنب الاصابة بفيروس كورونا ، قائلا :" بعض المواطنين يتعاملون مع المرض بإستهانة و لا مبالاة على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لزبادة الوعى لدى المواطنين " .

ويواصل محافظ الاسكندرية متابعة ملفات المحافظة من داخل العزل المنزلى، باستراحة المحافظ بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، حيث تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعدادا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل 3 قري و42 كفر ونجع بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير "ألف قرية" على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.

يأتى ذلك فيما وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التطهير و تطبيق الإجراءات الإحترازية ،حيث شدد على تطهير الموقف الجديد بشكل دورى، وشدد على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية وأماكن تجمعات المواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملاتها بالأحياء والتأكد من وضع الملصقات وإرشادات التوعية للوقاية من الفيروس، وأهم الإجراءات الإحترازية التى أصدرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.