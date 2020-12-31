محافظ أسيوط يشهد تسديد رسوم جدية التصالح بمخالفات البناء لـ99 أسرة

أسيوط -هيثم البدري

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم تسليم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء بقرى مراكز المحافظة لـ 99 أسرة مستحقة ضمن مبادرة "التصالح حياة" بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وفريق الرصد الميدانى لمؤسسة حياة كريمة والوحدة المركزية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور مجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط وعدد من رؤساء المراكز والأسر المستحقة.

وأوضح محافظ أسيوط، إن مؤسسة حياة كريمة واصلت عملها فى حصر عدد من الحالات بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة التى لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح وبعد إجراء بحث ميدانى لها واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة وفحصها والتأكد من معايير الاستحقاق من خلال فرق الرصد الميدانى لمؤسسة حياة كريمة تم سداد قيمة رسوم جدية التصالح لـ 99 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة" وذلك للمساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة، مضيفاً إنه سيتم التسديد تباعاً لعدد من الحالات الأخرى بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت مبادرة "التصالح حياة" وقد تم دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لعدد من الحالات لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية فى وقت سابق بمراكز وقرى المحافظة.



محافظ أسيوط يشهد تسديد رسوم جدية التصالح