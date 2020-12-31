محافظ أسوان يطالب المواطنين بتجنب التجمعات فى ليلة رأس السنة

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين إحتفالاً بليلة رأس السنة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة ، مطالباً المواطنين ولاسيما الشباب بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التى يمكن أن تؤدى لزيادة معدلات الإصابة والوفاة والمساهمة في إنتشار الفيروس لأكبر عدد منهم.

وشدد محافظ أسوان على المسئولين بمراجعة الإشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابته والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة حيث سيتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الإشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أى تجاوزات فى هذا الإتجاه مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك .