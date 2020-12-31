اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يشدد على تطبيق قرارات منع الاحتفالات خلال رأس السنة.. فيديو

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:00 ص
محافظ أسوان يشدد على تطبيق قرارات منع الاحتفالات خلال رأس السنة.. فيديو اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم ارتداء الكمامة للمخالفين بداية من يوم الأحد 3 يناير القادم ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الأخيرة أثناء ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ أسوان، في تصريحات لـ اليوم السابع، أنه عقد اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى، علاوة على ممثل الكنيسة، لبحث تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم خلال الفترة المقبلة.

 


احتفالات راس السنه

الغاء احتفالات راس السنه

عيد الميلاد

محافظ أسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة