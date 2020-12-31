محافظ أسوان يشدد على تطبيق قرارات منع الاحتفالات خلال رأس السنة.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم ارتداء الكمامة للمخالفين بداية من يوم الأحد 3 يناير القادم ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الأخيرة أثناء ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ أسوان، في تصريحات لـ اليوم السابع، أنه عقد اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى، علاوة على ممثل الكنيسة، لبحث تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم خلال الفترة المقبلة.