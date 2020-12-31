اليوم السابع
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محافظ أسوان: تلقينا 17 ألفا و500 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:41 م
محافظ أسوان: تلقينا 17 ألفا و500 طلب تصالح فى مخالفات البناء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن عدد طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 17 ألفا و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليونا و500 ألف جنيه، في اليوم الأخير لانتهاء مهلة التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30% إلى 50%، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30% للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ50 جنيهاً.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه منذ شهر يوليو الماضى كانت هناك توجيهات مشددة لكافة الجهات بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح المقدرة بنسبة 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء والذى سيستمر حتى الأحد القادم لاسترادد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء، وهو الذى تواكب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح، أنه سيتم استكمال المستندات والتنفيذ الفعلى لقبول التصالح بإنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسى للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وقاموا بسداد جدية التصالح بعد استيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب والذى أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح ، وهو الذى تزامن مع التشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفات تأكيداً لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

 


التصالح فى مخالفات البناء

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محافظ اسوان

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