مباحث السويس تضبط مخزنا للخمور فى ليلة رأس السنة

السويس - السيد فلاح

تمكنت مباحث قسم شرطة السويس فى ليلة رأس السنة من ضبط أكبر مخزن لتخزين وبيع الخمور بالمحافظة، وضبط بداخل مخزن الخمور بكورنيش السويس 1200 زجاجة خمور مهربة من بينهم خمور مستوردة وخمور مصنعه محليا.

كان الرائد أحمد الفولى رئيس مباحث قسم شرطة السويس، أكدت تحريات أمنية قام بها بقيام أشحاص بتخزين وبيع الخمور داخل أكشاك بكورنيش السويس.

وقام رئيس مباحث القسم وضباط المباحث المعاونين بمراقبة مكان بيع الخمور، وأماكن التخزين بالكورنيش، وقام الرائد أحمد الفولى بضبط مخزن الخمور بكورنيش السويس وتم العثور على 1200 جاجة خمور من أنواع مختلفه من بينها مستورد ومحلى الصنع.