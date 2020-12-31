مايكروسوفت: متسللو سولارويندز تمكنوا من اختراق الشركة والوصول لبعض الشيفرات

رويترز

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس إن مجموعة التسلل الالكترونى التي اخترقت نظم شركة سولارويندز تمكنت من اختراق مايكروسوفت والوصول إلى بعض شيفرات المصادر، وقالت الشركة في منشور إن تحقيقها كشف عن عيوب في "عدد صغير من الحسابات الداخلية" وإن أحد تلك الحسابات "استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".