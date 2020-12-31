اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:55 م
خالد صلاح
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مايكروسوفت: متسللو سولارويندز تمكنوا من اختراق الشركة والوصول لبعض الشيفرات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:17 م
مايكروسوفت: متسللو سولارويندز تمكنوا من اختراق الشركة والوصول لبعض الشيفرات هاكرز
رويترز

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قالت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس إن مجموعة التسلل الالكترونى التي اخترقت نظم شركة سولارويندز تمكنت من اختراق مايكروسوفت والوصول إلى بعض شيفرات المصادر، وقالت الشركة في منشور إن تحقيقها كشف عن عيوب في "عدد صغير من الحسابات الداخلية" وإن أحد تلك الحسابات "استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".

وأضافت الشركة إن الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى "خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء"، وقالت "التحقيق الذي لا يزال مستمرا لم يعثر أيضا على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين".

 


هاكرز

مايكروسوفت

سولارويندز

تسلل الكترونى

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