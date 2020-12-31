اليوم السابع
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ماكرون: رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستبقى حليفا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:34 م
ماكرون: رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستبقى حليفا ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فستبقى حليفا وصديقا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بريطانيا بعد بريكست ستكون منفتحة على الخارج وصديقة للمجتمع الدولي، وفقا لخبر عاجل أيضا بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة (ذى إندبندنت) البريطانية، أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) قد استغرقت وقتًا طويلاً وكانت شاقة للغاية لدرجة أن نهاية بداية هذه العملية قد اعتبرت على نحو خاطىء بأنها النهاية إلا أن هذا ليس الوضع.


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فرنسا

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