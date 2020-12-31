ليلة رأس السنة فى إيطاليا.. احتفالات أونلاين بسبب كورونا وشوارع روما تتزين بلا زوار

فاطمة شوقى

يتابع أهالى روما ليلة رأس السنة بث مباشر لإضرام النار فى شعلة ضخمة فى سيركوس ماكسيموس، أقدم مدرج فى المدينة مع فعالية تستمر ساعتين يحيها فنانون تتخللها عروض إضاءة لمواقع تاريخية.

وتخضع إيطاليا، حاليا لإجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 7يناير مع حظر تجول يبدأ الساعة العاشرة مساء.



ليلة رأس السنة الجديدة فى إيطاليا مع كورونا

ليلة رأس السنة فى إيطاليا وسط حظر التجوال

وأعلن وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي، فرانشيسكو بوكيا، أنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الوطني، والذي يبدأ في الساعة 10 مساءً طوال شهر ديسمبر، وأنه لن تكون هناك استثناءات لحفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وقال "هل من الضروري الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة؟ سنحتفل بها في المنزل، إذا قررنا أن هناك حظر تجول، فعندها يعود المرء إلى المنزل بغض النظر عما يوجد، يجب القيام بذلك"، مؤكدا أنه لن يكون هناك استثناءات لحظر التجول في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في مقابلة على قناة "راى" الإيطالية التلفزيونية.



ليلة رأس السنة فى إيطاليا



احتفالات ليلة رأس السنة

ليلة رأس السنة فى إيطاليا.. احتفالات بالنقانق والنبيذ

وأشارت القناة إلى أن يمكن للايطاليين الاحتفال بالنقانق وتناول النبيذ ولكن من السيارة لأن الأسواق الألمانية ، وتحاول الدول الاوروبية فرض اجراءات تقييدية فى الاحتفالات بعيد الميلاد، ومنها تقليل عدد الأشخاص الذين يتجمعوا فى مكان واحد، فى مواجهة التصعيد القياسى لوفيات كورونا.



إيطاليا



إيطاليا

وأوضح بوكيا، أن المرسوم الجديد الذي سيؤسس لوائح مكافحة العدوى لشهر ديسمبر يتم الانتهاء منه حاليًا، وسيكون من الصعب تخفيف الإجراءات. وقال "أعتقد أن لا أحد يريد موجة ثالثة ، ولتجنبها يجب أن نستمر في التباعد الاجتماعي الصارم. من الصعب تخفيف القواعد".



إيطاليا



إيطاليا مزينة فى ليلة راس السنة



إيطاليا واحتفالات



إيطاليا وراس السنة



إيطاليا ورأس السنة



شوارع إيطاليا فى احتفالات



شوارع إيطاليا مزينة احتفالا برأس السنة