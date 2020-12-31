اليوم السابع
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ليلة رأس السنة فى إيطاليا.. احتفالات أونلاين بسبب كورونا وشوارع روما تتزين بلا زوار

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:57 ص
ليلة رأس السنة فى إيطاليا.. احتفالات أونلاين بسبب كورونا وشوارع روما تتزين بلا زوار ليلة رأس السنة بلا احتفالات بشوارع إيطاليا
فاطمة شوقى

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يتابع أهالى روما ليلة رأس السنة بث مباشر لإضرام النار فى شعلة ضخمة فى سيركوس ماكسيموس، أقدم مدرج فى المدينة مع فعالية تستمر ساعتين يحيها فنانون تتخللها عروض إضاءة لمواقع تاريخية.

 

وتخضع إيطاليا، حاليا لإجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 7يناير مع حظر تجول يبدأ الساعة العاشرة مساء.

اجراءات كورونا مع راس السنة الجديدة فى ايطاليا
ليلة رأس السنة الجديدة فى إيطاليا مع كورونا

 

ليلة رأس السنة فى إيطاليا وسط حظر التجوال

وأعلن وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي، فرانشيسكو بوكيا، أنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الوطني، والذي يبدأ في الساعة 10 مساءً طوال شهر ديسمبر، وأنه لن تكون هناك استثناءات لحفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وقال "هل من الضروري الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة؟ سنحتفل بها في المنزل، إذا قررنا أن هناك حظر تجول، فعندها يعود المرء إلى المنزل بغض النظر عما يوجد، يجب القيام بذلك"، مؤكدا أنه لن يكون هناك استثناءات لحظر التجول في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في مقابلة على قناة "راى" الإيطالية التلفزيونية.

احتفالات ايطاليا
ليلة رأس السنة فى إيطاليا

 

احتفالات
احتفالات ليلة رأس السنة

 

ليلة رأس السنة فى إيطاليا.. احتفالات بالنقانق والنبيذ

وأشارت القناة إلى أن يمكن للايطاليين الاحتفال بالنقانق وتناول النبيذ ولكن من السيارة لأن الأسواق الألمانية ، وتحاول الدول الاوروبية فرض اجراءات تقييدية فى الاحتفالات بعيد الميلاد، ومنها تقليل عدد الأشخاص الذين يتجمعوا فى مكان واحد، فى مواجهة التصعيد القياسى لوفيات كورونا.

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إيطاليا 

 

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إيطاليا
 

وأوضح بوكيا، أن المرسوم الجديد الذي سيؤسس لوائح مكافحة العدوى لشهر ديسمبر يتم الانتهاء منه حاليًا، وسيكون من الصعب تخفيف الإجراءات. وقال "أعتقد أن لا أحد يريد موجة ثالثة ، ولتجنبها يجب أن نستمر في التباعد الاجتماعي الصارم. من الصعب تخفيف القواعد".

 

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إيطاليا

 

ايطاليا مزينة فى ليلة راس السنة
إيطاليا مزينة فى ليلة راس السنة

 

ايطاليا واحتفالات
إيطاليا واحتفالات

 

ايطاليا وراس السنة
إيطاليا وراس السنة

 

ايطاليا ورأس السنة
إيطاليا ورأس السنة

 

شوارع ايطاليا فى احتفالات
شوارع إيطاليا فى احتفالات

 

شوارع ايطاليا مزينة احتفالا برأس السنة
شوارع إيطاليا مزينة احتفالا برأس السنة

 

شوارع بلا زورا فى ايطاليا
شوارع بلا زورا فى إيطاليا

 


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