لص يسرق سيارة اسعاف تنقل مريضة من أمام منزلها فى روسيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

فى واقعة لا تَمُت إلى الانسانية بصلة، قام شاب روسى مشاغب بالإقبال على سرقة سيارة اسعاف تؤدى مهمة انسانية لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى بالقرب من أحدى قرى الأورال، حيث استغل السارق نقل المسعفين والأطباء للمريضة من منزلها الذى تغطيه الثلوج ليستقل السيارة ويهرب بها بعيدا عن منزل المريضة.

وسجلت كاميرا مراقبة أمام منزل السيدة المريضة، لحظة نزول الأطباء والمسعفين من سيارة الاسعاف أمام المنزل والدخول لاصطحاب المريضة دون أن يطفئوا محرك العربة، لتبقى السيارة دافئة خلال نقل المريضة للمستشفى، ولكن هذا لم يمنع اللص من سرقة سيارة اسعاف أثناء قيامها بمهمتها.



اللص يتوجه الى سيارة الاسعاف

وأفادت روسيا اليوم، بأن أجهزة الشرطة الروسية فى القرية تتبعت الفيديو المسجل على كاميرا مراقبة المنزل للتعرف على السيارة والسارق، وعثرت الشرطة لاحقا على السيارة وقامت بفتح قضية جنائية بحق السارق لمعرفة دوافع الاقبال على هذا الفعل غير الانسانى.

وفى واقعة مشابهة، شهدت مدينة جرين لين بإقليم فلينتشير فى ويلز، حادثا غريبا من نوعه، حيث تعرضت سيارة إسعاف للسرقة بينما كان المسعفون يقدمون الرعاية العاجلة لأحد المرضى فى البلاد داخل منزله.

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية bbc، كان طاقم المسعفين يقدم الإسعافات الأولية لحالة طارئة فى جرين لين فى ديسايد ويلز، عندما سُرقت سيارة الإسعاف، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف، أرسلت سيارة أخرى إلى منزل الرجل لمساعدة المسعفين بعد اكتشاف السرقة.

بدورها، قالت خدمة الإسعاف فى ويلزWAST، إن هذا الحادث كان من الممكن أن يؤدى إلى خطر كبير للغاية إذا كان المريض بحاجة إلى نقله إلى المستشفى فى الحال أو إذا احتاج المسعفون لجلب معدات طوارئ عاجلة من السيارة.