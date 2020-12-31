قطع الكهرباء عن مدينة إسنا بالأقصر لإصلاح عطل بمحطة المحولات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهرباء عن المدينة بالكامل وقراها ونجوعها، وذلك مع بدء شركة كهرباء الأقصر أعمال صيانة عطل فى محطة محولات الكهرباء جنوب المحافظة، ومن المقرر أن يتم إنهاء الإصلاحات خلال ساعتين.

ومن جانبه صرح المهندس محمد كريم مهندس بمحطة محولات مدينة إسنا، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي عن مدينة إسنا بالكامل وقراها ونجوعها والتى تشمل القرى التالية:- "الدير - الشغب - النمسا - الحلة - كومير - اصفون - توماس - الكيمان - النجوع بحرى وقبلى - بالاضافة الى بندر إسنا"، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا اليوم الخميس وذلك بسبب العمل فى إصلاح عطل بمحطة محولات الكهرباء.

وفى نفس السياق تشهد مدينة إسنا مشروعا مميزا خلال تلك الأيام بتحويل التراث التاريخى من الضياع والانهيار والآيل للسقوط إلى مزارات تاريخية تليق بمحافظة الأقصر أمام الضيوف الأجانب، والمشروع القومى الضخم الذى يتم بكل جدية على أرض مدينة إسنا هو "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا"، والذى يتم للحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، ويهدف لإظهار قيمة التراث الثقافي المتنوع للمدينة، لتنشيط ودعم حركة السياحة بالمدينة الأكبر بمحافظة الأقصر.

ويتم العمل داخل المشروع حالياً بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، وذلك بتمويل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع القومي في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر.