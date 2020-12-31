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فلسطين تسجل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:32 م
فلسطين تسجل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 708 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 118 "منهم 28 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتشهد الضفة الغربية إغلاقا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 155365.

 


وزيرة الصحة الفلسطينية

فلسطين

كورونا

الضفة الغربية

فيروس كورونا

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