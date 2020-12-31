فض فرح فى طلخا خلال حملة على النوادى والكافيهات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شنت رئاسة مدينة طلخا برئاسة محمد أمين رئيس المركز، يرافقه عاطف سعد وياسر عبد النبي وأحمد حمدي نواب رئيس المدينة، بحملة على النوادي وقاعات الافراح والكافيهات بمدينة طلخا للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع الاحتفالات في رأس السنة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت رئاسة المركز بالمرور على القاعات والنوادي بنطاق المدينة وتم فض فرح بنادي احدي النقابات والتشديد على مسئولي النوادي بمنع كافة أشكال التجمعات ومنع جميع صور الاحتفالات برأس السنة.

وشددت رئاسة مدينة طلخا على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين رواد الأماكن والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام اكواب وأدوات الاستعمال الشخصي لمنع انتقال العدوى.

كما أكدت رئاسة المدينة على المنع الكامل لوجود الشيشة بالكافيهات، والتأكيد على المطاعم بالحرص على التباعد الاجتماعي.

وقامت رئاسة المدينة بإزالة أعمدة دور رابع علوي لمخالفة شروط الترخيص وبفحص أوراق عدد من حالات البناء للتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات الهندسية في الرخص الصادرة.

تأتي حملات رئاسة مركز ومدينة طلخا في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين ومنع كافة المخالفات.

شارك في الحملة مسئولي إدارات التفتيش والمتابعة والإدارة الهندسية ومسئولي الاشغالات والتدخل السريع وعدد من مسؤولي المجلس.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة والرقابة على المقاهي والنوادي وأماكن التجمعات.

جانب من الفرح

جانب من الحملة