فرق الإنقاذ تبحث عن 10 مفقودين بعد انهيار أرضى فى النرويج

نشرت فرق الإنقاذ في النرويج الطائرات المسيرة والكلاب للبحث وسط تربة طينية غير مستقرة عن عشرة ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في جنوب البلاد دمر أكثر من 12 مبنى أمس الأربعاء.

وأصيب عشرة آخرون، أحدهم في حالة حرجة، بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة سكنية في منطقة ياردروم التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة أوسلو.

ومازال الوضع صعبا مع عدم استقرار التربة الأمر الذي لا يسمح لعمال الإغاثة بالتحرك ووسط درجات حرارة شديدة الانخفاض بلغت -1 درجة مئوية.

وحثت السلطات السكان على عدم الاقتراب من منطقة الانهيار وأجلت نحو ألف شخص حتى الآن.

وقال روجر بيترسن رئيس عملية الشرطة في الموقع للصحفيين "ما زلنا نبحث عن ناجين" وأضاف أن من بين المفقودين أطفالا وبالغين.