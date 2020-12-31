غلق 381 محلا تجاريا و272 مقهى و131 مركز للدروس الخصوصية و78 قاعة أفراح بالشرقية

وأعطي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والتأكد من إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات فضلاً عن متابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافتريات والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقايه من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية كثفت حملاتها صباحاً ومساءا لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا مشيراً إلي أن تلك الحملات أسفرت عن تعقيم ( 4980) مبني ومنشأة عامه وخدمية بالإضافة إلى غلق (381) محل تجاري و(272) مقهي و(131) مركز للدروس الخصوصيه و (78) قاعة أفراح مخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية والتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات وإستخدام المطهرات الشخصية حرصاًعلي سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى والمواطنين لعبور تلك الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية .