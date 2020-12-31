غلق محل خمور بالزقازيق وتفريق طوابير من إمامه منعا لتفشى كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة حى ثان الزقازيق، بإشراف سناء فوزى رئيس الحى، بفض تجمعات المواطنين والزحام الموجود أمام محل لبيع الخمور بشارع أحمد رجب المتفرع من شارع الحمام بنطاق حى ثان الزقازيق، وتم غلق المحل وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

ويأتى ذلك تنفيد لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدورى رقم 37 لسنة 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات والهيئات بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه أزمة فيروس كورونا وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم.

والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.