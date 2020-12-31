عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان.. والصين تحتج

(رويترز)

أبحرت سفينتان حربيتان أمريكيتان عبر مضيق تايوان اليوم الخميس، مما أثار احتجاج الصين، وذلك في ثاني عبور من نوعه هذا الشهر وفي تحرك يأتي بعد أسبوعين تقريبا من استخدام مجموعة قتالية صينية تقودها حاملة طائرات نفس الممر المائي.

وغضبت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها من تكثيف الدعم الأمريكي للجزيرة والذي يشمل مبيعات أسلحة وتسيير سفن حربية عبر مضيق تايوان، وهو ما يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقالت البحرية الأمريكية إن المدمرتين جون مكين وكيرتس ويلبر اللتين تحملان صواريخ موجهة "قامتا بعبور اعتيادي لمضيق تايوان في 31 ديسمبر بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأضافت "مرور السفن عبر مضيق تايوان يظهر الالتزام الأمريكي بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي. وسيواصل الجيش الأمريكي الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يتيحه القانون الدولي".