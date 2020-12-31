طقس الخليج.. سماء غائمة جزئياً في السعودية وأمطار خفيفة في الإمارات والبحرين

وكالات

تشهد دول الخليج العربي، اليوم الخميس ، طقسا باردا، مصحوبا بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزه مسبوقة برياح سطحية، وسماء غائمة فى عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا والفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى باردًا نسبيًا مع بعض السحب الممطرة ، ويتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل، وتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند البداية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة بالدولة رطبا على المناطق الداخلية، صحوا إلى غائم جزئياً ، مع احتمال تشكل الضباب و سقوط أمطار خفيفة .

ويشهد اليوم "الخميس" طقسا رطبا على المناطق الداخلية خاصة غرباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الغربية والشرقية من الدولة ، و ستكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شمالاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان ويظل الطقس يوم " الجمعة " رطبا على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والبحر والجزر ظهراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.