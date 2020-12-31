ضبط 4 مطاعم شهيرة بحوزتهم لحوم ودواجن فاسدة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملات بناء على توجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمطاعم و المخابز للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أفرت الحملة التى قادها المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ومحمد إبراهيم مدير التجارة وبرئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وصابر عبد العال وحسن عبد الله وداليا العطوى وأشرف المليجى واشرف الداوودى من كبار مفتشى الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى ضبط 4 مطاعم شهيرة بحى الشرق والمناخ وبحوزتهم كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والجبن ومصنعات اللحوم بدون بيانات تدل على صحتها أو انتهاء الصلاحية.

وكشف تقرير رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى وجود تغيرات بالشكل والملمس وآخرى بالخواص الطبيعية وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .