ضبط 2 طن لحوم و أسماك فى حملات تفتيشية على الأسواق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك قامت خلال الشهر الجارى بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتم خلالها تحرير 90 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات لحفظ وبيع اللحوم المجمدة ومجزر دواجن ومحلات بيع دواجن ومحلات بيع أسماك ، وأسفرت عن ضبط طن و68 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و159 كجم لحوم و210 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى و 890 كجم لحوم ولحوم مصنعة وكبده و426 كجم دجاج وطن و600 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطرى لإتخاذ اللازم قانوناً.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة ، ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.