شكرا للجيش الأبيض.. رسالة لأبطال الحرب ضد كورونا من تربية رياضية جامعة طنطا

كتب - محمود أحمد عطا

شارك القارئ محمود الطباخ بصور لكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، أثناء أداء الاختبار العلمى مادة العروض الرياضية، وقال شارحًا: "التقدير والمحبة للدور الهام الذى يقوم به أفراد المنظمة الطبية فى مصر من أطباء وممرضين ومسعفين فى رعاية وخدمة المرضى قامت مجموعة من طلاب كلية التربية الرياضية جامعة طنطا أثناء أداء الاختبار العلمى مادة العروض الرياضية. بتقديم عرض خاص لتقديم الشكر للأطباء أو كما أطلق عليهم الجيش الأبيض، لتصدرهم المشهد ووقوفهم في وجه الخطر، تقديرا لما يواجهه أبطال الأطقم الطبية".



جانب من العرض



جانب من العرض



جانب من العرض



جانب من العرض

وتقديرًا للدور الوطنى الذى يقوم به أطقم الرعاية الصحية في مصر والمتعاونين معه، خاصة المتواجدين منهم في خط المواجهة مع فيروس كورونا، سواء في مستشفيات العزل أو غيرها من المستشفيات، أطلقت "اليوم السابع" مبادرة "لوحة شرف الجيش الأبيض".

وتدعو "اليوم السابع" كل المشاركين في خط المواجهة من أطباء وصيادلة وفرق تمريض، وإداريين وموردى الأغذية، للمشاركة في "لوحة شرف الجيش الأبيض" من خلال إرسال صورهم والمكان المتواجدين به، لنشرها ضمن حملة التكريم التي تتبناه "اليوم السابع".

وستتلقى اليوم السابع صور وبيانات الأطقم الطبية والمتعاونين معهم عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء