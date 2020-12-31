شغب فى اليونان بسبب تمديد الحجر الصحى حتى 6 يناير

وكالات

اندلعت أعمال شغب في بلدة أسبروبيرغوس شمال أثينا، بعد الإعلان عن تمديد الحجر الصحي الصارم حتى 6 يناير، حيث أعرب المحتاجين عن رفضهم لتلك الإجراءات التى قوضت أوضاعهم الاقتصادية.

وتم فرض الحجر الصحي الكامل في 17 ديسمبر، لمدة أسبوع في ثلاث مناطق في مقاطعة أتيكا التابعة للعاصمة اليونانية، وهي أسبروبيرغوس وإيلفيسين وماندريه، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. وبعد ذلك تقرر تمديد هذه الإجراءات، في البداية حتى 30 ديسمبر، ثم حتى 6 يناير.