"شباب أسوان يبتكر" يزورون المنطقة الصناعية بالعلاقى‎.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

زار مجموعة من الشباب المشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر، والتى تنظمها محافظة أسوان، للمنطقة الصناعية بالعلاقى، للتعرف على نماذج ناجحة للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع.

من جانبه، أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها، بجانب الاستفادة منها لتشجيهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه الزيارات الميدانية تعد تطبيقاً عملياً للشباب بعد استيفاءهم للدراسات النظرية واجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ الدكتورة غادة يحيى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة يحيى، نائبة محافظ أسوان، بأن هذه الدورة التدريبية إستهدفت تدريب 75 شابا وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر وقد ارتكزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهى مسار إعرف قدراتك ونمي مهاراتك ، وابدأ مشروعك ، علاوة على مسار التدريب الإلكترونى.

وتابعت، بأن هذه المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوي، فضلاً عن التسويق الإلكترونى (E.marketing) من أجل رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعى بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع .



المنطقة الصناعية



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