سيدنى الأسترالية تطوى صفحة 2020 وتستقبل 2021 بعروض الألعاب النارية

كتب سمير حسنى

باتت سيدنى الأسترالية، المدينة الثانية حول العالم التى تحتفل بطى صفحة 2020 وتستقبل العام الجديد 2021، عبر إطلاق عروض الألعاب النارية فوق المعالم الشهيرة بالمدينة.

واستقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام، وذلك بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاى تاور" فى العاصمة أوكلاند.

وفى فرنسا، عندما تدق الساعة معلنة بداية العام الجديد سيكون حظر التجول ساريا، لكن الفرنسيين يعتزمون الاحتفال بتناول ما لذ وطاب من الطعام بدلا من دعوة أعداد كبيرة من الأصدقاء، فى الوقت الذى لا يستطيعون الاحتفال فى البارات بسبب كورونا.

وفى سوق مفتوحة للمواد الغذائية في باريس، قال رشيد بلحريش بائع المأكولات البحرية إن حجم الطلبات أصغر من المعتاد لكن الزبائن يختارون المأكولات الفاخرة مثل الكركند (الاستاكوزا) والمحار، وأضاف "لأن العدد سيكون صغيرا حول المائدة يشتري الناس أصنافا فاخرة".

وسجلت فرنسا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى غرب أوروبا، وخامس أكبر عدد إصابات على مستوى العالم.

وحظر التجول الليلى المفروض على مستوى البلاد من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا سيطبق ليلة رأس السنة كذلك، وتقول الحكومة إنه لا يتعين أن يتجمع أكثر من ستة بالغين حول مائدة واحدة.

وفى متجر للأطعمة الراقية كان المدير يحضر عبوات من كبد الأوز (الفوا جرا) والكمأ لمجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة على الأكثر.