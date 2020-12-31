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سلالة جديدة من فيروس كورونا تنشر المزيد من الإصابات فى زامبيا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:35 ص
سلالة جديدة من فيروس كورونا تنشر المزيد من الإصابات فى زامبيا سلالة كورونا جديدة فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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قالت وزيرة الصحة الزامبية، شيتالو شيلوفيا، إن زامبيا سجلت سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع وتسبب المزيد من الإصابات.

وأكدت شيلوفيا، أن الفيروس مشابه للفيروس الذي تم الإبلاغ عنه في جنوب إفريقيا وأجزاء من أوروبا. وكشفت أيضًا أن زامبيا تشهد موجة ثانية من فيروس كوفيد-19 وقد بدأت تحصد العديد من الضحايا. وفق وكالة بانا برس

وأعلنت الوزيرة: "نعلن أن زامبيا قد عزلت سلالة جديدة من كوفيد-19، وهي نفس السلالة التي تم عزلها في جنوب إفريقيا. نشهد عددًا متزايدًا من الحالات وخطورة مقلقة للمرض ولمتوسط ​​عدد الوفيات يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، مما يدل على بداية الموجة الثانية. واليوم، نعلن أن الموجة الثانية موجودة بقوة".

وأوضحت أنه تم تسجيل 2600 حالة هذا الشهر فقط، من بينها 28 وفاة. وأضافت الوزيرة شيلوفيا أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحجز الطبي والعلاج بالأكسجين قد ارتفع، حيث تتراوح الفئة العمرية الأكثر تضررا بين 17 و82 سنة، وغالبيتهم بين 25 و45 سنة.

 

 

 


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كورونا فى زامبيا

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