سفير روسيا يشير إلى اهتمام النمسا بتجربة استخدام "سبوتنيك V"

وكالات

قال السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبينسكي، في مقابلة صحفية، إن تجربة استخدام اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد، تحظى باهتمام كبير في النمسا.

وأضاف السفير: "لا يجري في الوقت الراهن، بحث أية خطط محددة بخصوص إمكانية استخدام لقاح سبوتنيك V في النمسا. ولكن فيما يتعلق بتجربة استخدام اللقاحات الروسية ضد كوفيد، وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض، وكذلك الأدوية المختلفة التي تزيد مقاومة الجسم، فهناك اهتمام كبير. نتلقى الكثير من الطلبات، وهؤلاء ليسوا مجرد أشخاص يقرأون شيئا ما عن الموضوع في الصحف. الصناعة الطبية، والشركات التي لها علاقة بقدرات إنتاجية حتى التعبئة والتغليف، تراقب الموضوع عن كثب". وشدد السفير، على أن الجانب الروسي منفتح للحوار.

وأشار السفير، إلى أن اللقاحات الروسية تظهر مؤشرات أداء مقنعة للغاية، وتجذب الانتباه في النمسا.

وأضاف السفير: "نحن نسجل اهتماما كبيرا بالعقار الروسي، على الأقل من حيث عدد الطلبات الواردة إلينا، من المواطنين العاديين وممثلي الأعمال، وكذلك المنظمات الدولية الموجودة في فيينا من خلال البعثات الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".