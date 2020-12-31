اليوم السابع
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سجين أمريكى ينجو من تنفيذ حكم إعدام ليفقد حياته بفيروس كوفيد 19.. اعرف القصة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:01 م
سجين أمريكى ينجو من تنفيذ حكم إعدام ليفقد حياته بفيروس كوفيد 19.. اعرف القصة فيروس كوفيد 19
ريهام عبد الله

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توفى أحد السجناء في سجن ولاية أوهايو فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كوفيد 19.

السجين "روميل بروم" كان قد نجا مسبقا من محاولة إعدامه في عام 2009، ليكن بذلك ثانى سجين فى البلاد الذى نجا من محاولة إعدامه بحقنة قاتلة في ذاك العام، ليفقد حياته فى جائحة الفيروس التاجى، وفقا لموقع سبوتنيك.

ومن جهتها ​قالت "سارة فرينش" المتحدثة باسم نظام السجون، لصحيفة محلية أمريكية، أن بروم، تم وضعه منذ فترة في مقدمة قائمة السجناء المصابين بالفيروس، والذي أودى بحياته بسبب تأثره بمضاعفاته الشديدة.

وأضافت أنه فى عام 2009 تمكن بروم من البقاء على قيد الحياة بعد فشل الفنيين بإيجاد وريد لإعطائه الحقنة القاتلة التى كان من المتوجب عليها أن تقتله في ذلك الحين، واليوم توفى عن عمر ناهز 64 العام نتيجة مرضه بعيدا عن أحكام السجن.

والجدير بالذكر أنه قد حكم على بروم بالإعدام منذ عام 1984 بعد إدانته باغتصاب وقتل فتاة في الرابع عشر من عمرها في كليفلاند، وقد نجا مرارا من تطبيق حكم الإعدام عليه منذ ذلك الحين وحتى تاريخنا هذا.

ومن جهة أخرى سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور في جنوب الولاية.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، قال نيوسوم: "قبل ساعة علمنا أن هذه السلالة الجديدة التي تم تحديدها في المملكة المتحدة وبعض الأجزاء الأخرى من العالم، والتي تم تحديدها في كولورادو بالأمس، تم تحديدها هنا في جنوب كاليفورنيا".


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