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روحانى يهدد مجددا: إيران وبعض دول الشرق الأوسط ستنتقم لمقتل سليمانى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:15 م
روحانى يهدد مجددا: إيران وبعض دول الشرق الأوسط ستنتقم لمقتل سليمانى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن بلاده وبعض دول الشرق الأوسط ستنتقم لمقتل زعيم فليق القدس السابق قاسم سليمانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق كشفت فيه شبكة سي إن إن الأمريكية عن دعم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بقاذفات قنابل ‏B-52‏ ذات القدرات النووية، تحسباً لأي تحرك إيراني ضد القوات الأمريكية، خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني ليغذي تلك الشكوك، متوعداً بـ"انتقام في الوقت المناسب" لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي تم فى 3 يناير الماضي.

 

وقال روحاني خلال افتتاح عدد من المشاريع التلفزيونية عبر الفيديو: "طريق ومدرسة قاسم سليماني يتواصلان بعد اغتياله والعدو سيتضرر من عملية الاغتيال المتوحشة والتي تعد إحدى أكبر جرائم ترامب التي لا تغتفر".


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