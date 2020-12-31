اليوم السابع
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روحانى يتوعد بقطع أرجل أمريكا من المنطقة بعد ترامب.. ويدعو للوحدة الوطنية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:58 ص
روحانى يتوعد بقطع أرجل أمريكا من المنطقة بعد ترامب.. ويدعو للوحدة الوطنية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات

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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات "بث التفرقة" و"إضعاف الحكومة" في البلاد.

وقال روحاني خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر الدائرة التلفزونية اليوم الخميس إن "طريق ومدرسة قاسم سليماني يتواصلان بعد اغتياله والعدو سيتضرر من عملية الاغتيال المتوحشة".

ووصف روحاني اغتيال قاسم سليماني بأنه كان "إحدى أكبر جرائم ترامب التي لا تغتفر".

وحسب الرئيس الإيراني، فإن "ترامب سيرحل بعد ثلاثة أسابيع من الإدارة الأمريكية والحياة السياسية ولن يبقى له ماء وجه في التاريخ".

وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني وشعوب المنطقة باتت أكثر مقاومة وصمودا على طريق الاستقلال، وأنها "ستقطع أرجل أمريكا المعتدية من المنطقة".

وشدد على أن "مقاومة الولايات المتحدة بحاجة إلى الوحدة الوطنية"، مضيفا أن "من يقاوم أمريكا عليه ألا يضعف الحكومة ويقف إلى جانبنا في حربها الاقتصادية ضدنا"

ووصف الرئيس الإيراني بـ"الكاذب" كل "من يقول إنه ضد أمريكا لكنه عمليا يسعى إلى إضعاف الحكومة"، وقال: "كل من يبث التفرقة في الداخل ويضعف الوحدة الوطنية يقف في صفوف أمريكا".

 

إيران

حسن روحانى

دونالد ترامب

قاسم سليمانى

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