رئيس وزراء بريطانيا: ما زال هناك نضال شاق بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

كتب أحمد عرفة

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على حلول العام الجديد، قائلا إنها لحظة رائعة لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود إلينا أن نستفيد منها إلى أبعد حد، موضحا أنه ما زال هناك نضال شاق بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال بوريس جونسون: عندما تشرق الشمس غدا في 2021، سنكون متيقنين من أننا نملك اللقاحات المصنوعة في مملكة باتت حرة في تصرفها، وربما إذا دعت الحاجة أفضل مما يقوم به أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي، ونحن أحرار في عقد صفقات تجارية في كل أنحاء العالم.. ولدينا حرية في تفعيل طموحنا في أن نصبح قوة علمية عظمى.

ولفت رئيس وزراء بريطانيا، إلى الطموحات في العلوم الحيوية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المدخرات وطاقة الرياح، داعيا إلى ترسيخ وحدة كيانات المملكة المتحدة بعد التوترات التي كشفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.