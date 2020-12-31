رئيس حكومة إيطاليا يكشف عن إمكانية تمديد طوارئ كورونا حال الضرورة

فاطمة شوقى

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى إن "حالة الطوارئ سيتم تمديدها طالما كان ذلك ضروريا، للحفاظ على مراكز الدفاع المدنى التى تسمح لنا بإدارة حالة الطوارئ".

وأضاف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام، أن ما سلف ذكره "لا يعني أننا سنقوم بنسف النظام الدستورى، بل مجرد إعادة النظر بقاعدة ما".

وأضاف كونتى: "أتسألوننى كيف سيكون الوضع في الصيف؟ انتم تطلبون مني التكهن"، وأضاف "نحن نعمل مع خبراء، ونقوم بتحديث توقعاتنا باستمرار"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأوضح رئيس الحكومة "لم اقل اننا إن انتهينا من المرحلة الاولى سنحل المشاكل، بل قلت انه مع تلقيح 10-15 مليون مواطن في أبريل سيكون لدينا الأثر الاول وليس مناعة القطيع، وربما لن نحل المشكلة حتى خلال الصيف".

وأشار كونتى إلى أنه "نظراً للتجربة التي عاشناها في فترة الصيف، فإن المنحنى يميل إلى الانخفاض، ونحن على ثقة من أنه مع استمرار خطة التلقيح، سنتمكن من إدارة الاقتصاد وليس الضغط على الحياة الاجتماعية للمواطنين".

وخلص رئيس الحكومة إلى القول "الآن دعونا نقلق بشأن إعادة فتح المدارس للأشهر القليلة المقبلة، وليس الاهتمام بتكهنات العرافين".

كشف تقرير إحصائى إيطالى عن أن فترة تفشي وباء كورونا، شهدت زيادة في إجمالي عدد الوفيات بين فبراير نوفمبر 2020 بحوالي 84 ألف حالة، مقارنة بالمتوسط في الفترة منذ عام ​​2015 حتى 2019.

وأشار تقرير المعهد العالي للصحة (ISS) الذي حلل تأثير كوفيد 19 على إجمالي الوفيات بين سكان البلاد، الى أن وفيات الأشخاص المصابين بالفيروس التي سجلتها هيئة المراقبة المتكاملة في الفترة المشار إليها أعلاه بلغت: 57647، أي 69% من إجمالي الزيادة المذكورة سلفاً.