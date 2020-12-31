وقالت الرئاسة البوركينية -في بيان حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الخميس- إنه لم يحدد حتى الآن اسم رئيس الحكومة المستقبلي أو تاريخ تعيينه.

كان قد أعيد انتخاب الرئيس كابوري في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في 22 نوفمبر الماضي.



يذكر أن بوركينا فاسو تعانى منذ عام 2015 من الهجمات الإرهابية المتكررة التي خلفت ما لا يقل عن 1200 قتيل ومليون نازح داخليا وقد تعهد الرئيس كابوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد خلال ولايته الثانية والأخيرة.