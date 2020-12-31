دبى تستعد لاحتفالات رأس السنة بأطول مركبة إسعاف فى العالم.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

تستعد دبى لاستقبال عام 2021، بالألعاب والعروض الرائعة التى تشهد توافد عدد كبير من الزوار، مما دفع السلطات إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية للوقاية من فيورس كورونا، حيث دفعت بأطول مركبة إسعاف فى العالم فى خدمة صحة وسلامة زوار أثناء الاحتفالات.

أطول مركبة إسعاف في العالم في خدمة صحة وسلامة زوار احتفالات #رأس_السنة_في_دبي @Dubai_Ambulance pic.twitter.com/NagYx0W1Of — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2020

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة دبى بدولة الإمارات، عبر حسابه بموقع تويتر:"هيئة الصحة في دبى تواكب احتفالات رأس_السنة_في_دبي من خلال ثلاثة مستشفيات ميدانية تم تجهيزها وتزويدها بـأكثر من 55 طبيباً وممرضاً وإدارياً".

هيئة الصحة في دبي تواكب احتفالات #رأس_السنة_في_دبي من خلال ثلاثة مستشفيات ميدانية تم تجهيزها وتزويدها بـأكثر من 55 طبيباً وممرضاً وإدارياً. @DHA_Dubai pic.twitter.com/g7ykdjesCV — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2020

ونشر صورا آخر للمسعفين، قائلاً:" مسعفون من إسعاف #دبي يتجولون بدراجات كهربائية صديقة للبيئة، في مواقع فعاليات رأس السنة في دبي لتقديم الخدمات الإسعافية لأفراد الجمهور".



دبى تستعد للاحتفالات رأس السنة بمسعفين يتجولون بدراجات كهربائية (5)

وتوافدت الأسر والعائلات والزوار إلى القرية العالمية فى مدينة دبى ، للمشاركة في احتفالات رأس السنة التى ستشهد 7 عروض ألعاب نارية.

جانب من فرحة العائلات والزوار ضمن احتفالات #رأس_السنة_في_دبي في القرية العالمية، التي ستشهد 7 عروض ألعاب نارية. @GlobalVillageAE pic.twitter.com/vhgQ2DILYc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2020

وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

أطول مركبة إسعاف في العالم في خدمة صحة وسلامة زوار احتفالات #رأس_السنة_في_دبي @Dubai_Ambulance pic.twitter.com/NagYx0W1Of — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2020

وكانت عدد من دول أوربا قد أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع احتفالات ليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19 كما يطلق عليه، لذا اكتفت فيينا بإقامة "حفل موسيقى واحد احتفالا برأس السنة، على عكس السنوات السابقة التى شهدت مئات الحفلات.