اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دبى تستعد لاحتفالات رأس السنة الجديدة بملصقات للحفاظ على التباعد الاجتماعى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:29 م
دبى تستعد لاحتفالات رأس السنة الجديدة بملصقات للحفاظ على التباعد الاجتماعى مدينة دبى -أرشيفية
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد دبى لاستقبال عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد وقت الاحتفال نزول الناس إلى الشوارع، وهو ما دفع السلطات إلى وضع ملصقات خاصة على أرضية الطرق للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

 

ورصد مقطع فيديو تقسيم شوارع مدينة دبى، عن طريق ملصقات تسمح للناس بالتواجد داخل مساحة خاصة تبعد عن الآخر بالمستوى المطلوب لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفقا لموقع سبوتنيك.

 

وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

 

ومن جهة أخرى، فإن ليلة رأس السنة هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير عن الأعوام السابقة فى العالم بأكمله، خاصة في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ولكن من الواضح أن نيوزيلندا لازالت محتفظة بنفس الطقوس سواء باستخدام عروض الألعاب النارية في مدينة أوكلاند، أو السماح للحشود بالتجمع في جميع أنحاء نيوزيلندا، وذلك بعد أن اقتربت من القضاء على فيروس كورونا بخطة إغلاق صارمة ومبكرة.

 

وكانت عدد من دول أوربا قد أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع احتفالات ليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19 كما يطلق عليه، لذا اكتفت فيينا بإقامة "حفل موسيقى واحد احتفالا برأس السنة، على عكس السنوات السابقة التى شهدت مئات الحفلات.

 


رأس السنة الميلادية

دبى

رأس السنة

2021

العام الميلادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليلة رأس السنة.. أجواء شديدة البرودة وشبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة المطار فى أول أيام 2021.. وتوجه 3 نصائح للمواطنين أبرزها ارتداء الملابس الثقيلة.. وتؤكد: 10 درجات "فرق" بين العظمى والصغرى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:03 م

هكذا ظهر جاستن بيبر قبل ساعات من إحياء حفل ليلة رأس السنة.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:00 م

تعليق الزينة وأشجار الكريسماس.. ميدان رمسيس يتزين لاستقبال ليلة رأس السنة.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:29 م

الداخلية الفرنسية: تنشر 100 ألف شرطى ليلة رأس السنة تفرض حظر التجول

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:28 م

رأس السنة 2021 .. تعرف على أول وآخر المحتفلين بالعام الجديد

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:00 م

ليلة رأس السنة .. نيوزيلندا تستقبل 2021 بعد نجاحها فى السيطرة على كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة