دبى تستعد لاحتفالات رأس السنة الجديدة بملصقات للحفاظ على التباعد الاجتماعى

تستعد دبى لاستقبال عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد وقت الاحتفال نزول الناس إلى الشوارع، وهو ما دفع السلطات إلى وضع ملصقات خاصة على أرضية الطرق للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.
ورصد مقطع فيديو تقسيم شوارع مدينة دبى، عن طريق ملصقات تسمح للناس بالتواجد داخل مساحة خاصة تبعد عن الآخر بالمستوى المطلوب لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفقا لموقع سبوتنيك.
Social distancing floor stickers placed across Downtown Dubai for #NewYearsEve pic.twitter.com/Y8wvFSe2I4— The National (@TheNationalNews) December 31, 2020
وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.
ومن جهة أخرى، فإن ليلة رأس السنة هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير عن الأعوام السابقة فى العالم بأكمله، خاصة في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ولكن من الواضح أن نيوزيلندا لازالت محتفظة بنفس الطقوس سواء باستخدام عروض الألعاب النارية في مدينة أوكلاند، أو السماح للحشود بالتجمع في جميع أنحاء نيوزيلندا، وذلك بعد أن اقتربت من القضاء على فيروس كورونا بخطة إغلاق صارمة ومبكرة.
وكانت عدد من دول أوربا قد أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع احتفالات ليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19 كما يطلق عليه، لذا اكتفت فيينا بإقامة "حفل موسيقى واحد احتفالا برأس السنة، على عكس السنوات السابقة التى شهدت مئات الحفلات.
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