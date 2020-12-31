دبى تستعد لاحتفالات رأس السنة الجديدة بملصقات للحفاظ على التباعد الاجتماعى

ريهام عبد الله

تستعد دبى لاستقبال عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد وقت الاحتفال نزول الناس إلى الشوارع، وهو ما دفع السلطات إلى وضع ملصقات خاصة على أرضية الطرق للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

ورصد مقطع فيديو تقسيم شوارع مدينة دبى، عن طريق ملصقات تسمح للناس بالتواجد داخل مساحة خاصة تبعد عن الآخر بالمستوى المطلوب لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفقا لموقع سبوتنيك. Social distancing floor stickers placed across Downtown Dubai for #NewYearsEve pic.twitter.com/Y8wvFSe2I4 — The National (@TheNationalNews) December 31, 2020 وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.