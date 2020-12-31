خنزير برى يهاجم المارة بشارع مزدحم فى الصين.. اعرف الحكاية

كتبت ـ ريهام عبد الله

فى مشهد درامى، اقتحم خنزير بري شارعًا مزدحمًا في الصين بينما فر المارة وهم يصرخون حفاظًا على حياتهم، وتُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعى الوحش وهو يتجه نحو الحشد بينما كان السكان المحليون المذعورين يندفعون بحثًا عن الأمان على ممر نهر فى مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين.

وقال ضابط لوسائل إعلام محلية إن الحيوان هرب فى النهاية بعد أن سبح عبر النهر واختفى فى الجبال أثناء مطاردة للشرطة، تم استدعاء السلطات إلى مكان الحادث بعد أن تجول الخنزير البرى فى شارع المشاة فى داتشو، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتظهر اللقطات التى حصلت عليها محطة تلفزيون سيتشوان الحيوان وهو يركض على الدرج قبل أن يتسابق نحو حشد من الزوار، بما فى ذلك الأطفال، على ممشى النهر.

ويمكن سماع العديد من السكان المحليين وهم يصرخون وهم يركضون للنجاة بحياتهم، محاولين تفادي الوحش من أن يمر عليهم، وبدا الآخرون هادئين وهم يمسكون بهواتفهم لتصوير الحادث المروع.



الخنزير البرى

ويمكن سماع أحد المتفرجين وهو يقول فى المقطع: "يا له من أمر مخيف، انظر إلى هذا الخنزير البرى"، وبعد وصوله إلى مكان الحادث، بدأت الشرطة المحلية وحراس الحياة البرية في مطاردة الوحش، كما قال ضابط مجهول لمنفذ أخبار الفيديو الصينى Pear.

فى النهاية فقد الضباط أثر الخنزير بعد أن قفز فى النهر وسبح إلى الجانب الآخر من الضفة، ويقال إن الحيوان هرب واختفى في الجبال بينما واصلت الشرطة جهود البحث، وأضاف المسئول أنه لم يصب أى من المشاة فى الحادث.