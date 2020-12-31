حصاد 2020.. مشروعات الموارد المائية والرى بالأقصر فى 26 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، تفاصيل حصاد وإنجازات مشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الأقصر لعام 2020، والتى شملت ما يلي :-

1ـ إنشاء كوبرى مشايه على خوازيق ك 0.950 على ترعة أصفون بجوار مواقف الإقاليم بمركز إسنا ـ تاريخ البدء 1/7/2020ـ نسبة التنفيذ 90% ـ جارى العمل.

2ـ إنشاء كوبرى حمولة 70 طنا على خوازيق ك 16.900 على ترعة الرمادى تجاه نجع الطوايع بمركز إسنا ـ تاريخ البدء 1/7/2020ـ نسبة التنفيذ ـ 95% ـ جارى العمل.

3ـ إنشاء قطاع خرسانى ( u-sec ) بمخر سيل محافظة الاقصرـ تاريخ البدء 9/7/2020ـ تاريخ النهو المقرر 8/1/2021ـ نسبة التنفيذ100% ـ تم نهو الأعمال.

4ـ عملية انشاء عدد ( 11 ) بحيرة صناعية + حاجز ترابى لحماية (منطقه الشغب - قرية نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع حور القضا - نجع المساعيد ) المرحلة الرابعة بمحافظة الأقصرـ تاريخ البدء 19/3/2020ـ نسبة التنفيذ 90%ـ جارى العمل.

5ـ عملية إنشاء كوبرى خرسانة ليكون مصب النهاية لمخر سيل الضبعية على مصرف أرمنت ـ تاريخ البدء 1/4/2020ـ نسبة التنفيذ 100%.

6ـ تأهيل ترعة الزينية ـ تاريخ البدء المقرر 1/12/2019ـ تاريخ النهو المقرر 3/7/2020 ـ نسبة التنفيذ 100% ـ تم نهو الأعمال.

7ـ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض لمفيض قناطر إسنا الجديدة مرحلة أولى ـ تاريخ البدء المقرر 7/2/2018 ـ تاريخ النهو المقرر 6/1/2020 ـ المعدل 5/9/2020 ـ نسبة التنفيذ 100% ـ تم نهو الأعمال.

8ـ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدةـ تاريخ البدء 1/9/2019 ـ نسبة التنفيذ 60% ـ جارى العمل.

9ـ عملية إعادة تأهيل أسوار الحديقة العامة بقناطر إسنا الجديدةـ تاريخ البدء المقرر 30/1/ 2020 ـ نسبة التنفيذ 95%ـ جارى العمل.

10ـ تأهيل ترعة الحوشة ـ تاريخ البدء 1/10/2020 ـ نسبة التنفيذ 5% ـ جارى العمل.

11ـ تأهيل ترعة الجبل من الفم إلى النهاية بطول 8.700 كم بزمام هندسة أرمنت ـ تاريخ البدء 20/10/2020 ـ نسبة التنفيذ 5%ـ جارى العمل.

12ـ تأهيل وتبطين ترع (ساحل العش والزينية )ـ تاريخ البدء 17/9/2020 ـ نسبة التنفيذ 5%ـ جارى العمل.

13ـ تأهيل وتبطين ترع ( استكمال فرع 2 - استكمال فرع 3- ترعة الضبعية - فرع 4 ) ـ جارى العمل.

14ـ تأهيل وتبطين ترع ( الزرقانى - فرع حاجر كومير ) تاريخ البدء 22/9/2020 ـ نسبة التنفيذ 8%ـ جارى العمل.

15 ـ تأهيل وتبطين الترع المتعبة بهندسة اسنا محافظة الأقصرـ تاريخ البدء 10/9/2020 ـ نسبة التنفيذ11% ـ جارى العمل.

16ـ جنابية البستان ـ تاريخ البدء المقرر01/11/2020ـ نسبة التنفيذ 15%ـ جارى العمل.

17ـ السلامية البحرية ـ تاريخ البدء المقرر01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 15%ـ جارى العمل.

18ـ السلامية القبليةـ تاريخ البدء المقرر 01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 15% ـ جارى العمل.

19ـ ساحل الشغب ـ تاريخ البدء المقرر 23/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 12%ـ جارى العمل.

20ـ تأهيل ترع ( الصعايدة - فرع الشيخ - فرع 2 جنابية الكرنك الغربية) ـ تاريخ البدء المقرر 01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 12%ـ جارى العمل.

21ـ تأهيل ترعة الكرم من ك 3.00 حتى ك 6.500ـ تاريخ البدء المقرر 01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 15%ـ جارى العمل.

22ـ استكمال جنابية الشيخ فضيل الغربية ـ تاريخ البدء المقرر 01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 5%ـ جارى العمل.

23ـ استكمال ترعة إسنا الغربية ـ تاريخ البدء المقرر15/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 5%ـ جارى العمل.

24ـ ترعة الجبل ( هندسة اسنا )ـ تاريخ البدء المقرر01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ40%ـ جارى العمل.

25ـ ترعة جزيرة الكيمان ـ تاريخ البدء المقرر 01/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 5%ـ جارى العمل.

26ـ ترعة الساحل "2" ـ تاريخ البدء المقرر 10/11/2020 ـ نسبة التنفيذ 10%ـ جارى العمل.